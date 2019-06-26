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تعرّف على خدمة «برق» لإيصال الكهرباء للمنازل

تعرّف على خدمة «برق» لإيصال الكهرباء للمنازل
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تواصل – فريق التحرير:

أصبح الآن بإمكان المواطنين الحصول على خدمة توصيل التيار الكهربائي خلال تسعة أيام فقط، بعد تدشين شركة الكهراء خدمة برق لتوصيل التيار الكهربائي للمنازل.

وبإمكان المشتركين الجدد إيصال الكهرباء لمنازلهم خلال تسعة أيام فقط من يوم طلب الخدمة، عن طريق خدمة “برق” التي أطلقتها الشركة السعودية للكهرباء ضمن حزمة من الخدمات الجديدة التي توظف التقنيات الحديثة في سبيل تقديم خدمة كهربائية عالية الموثوقية وبأدني قدر من الانتظار.

ولا يحتاج طالب الخدمة إلى تقديم طلب الخدمة للشركة، بعد أن تم الربط مع بوابة “بلدي balady.gov.sa التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية؛ حيث سيتم إرسال بيانات رخصة البناء آليّاً إلى “السعودية للكهرباء”، وبعد إشعار بدء البناء من خلال بوابة “بلدي”، ستقوم الشركة بدورها بتوصيل التمديدات الكهربائية إلى موقع طالب الخدمة الجديد، دون الحاجة إلى مراجعة الشركة.

وفي هذا السياق، أشارت الشركة إلى أن تركيب العدّاد وإطلاق الخدمة الكهربائية لطالب الخدمة تتم بعد إشعار التشطيبات من خلال بوابة “بلدي”، وتسديد رسوم الإيصال، وتساهد الخدمة الجديدة، في اختصار إجراءات عديدة؛ لتضمن إيصال الكهرباء إلى كل مشترك سكني أو تجاري جديد خلال تسعة أيام فقط من يوم طلبه للخدمة.

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