الرئاسة الروسية: «بوتين» يلتقي ولي العهد خلال قمة العشرين باليابان

تواصل – وكالات:

أعلنت الرئاسة الروسية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم 29 يونيو.

ومن المقرر أن يناقش بوتين مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زيارة بوتين المقررة إلى المملكة في أكتوبر المقبل.

كما سيجري بوتين كذلك محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما صرح به مساعد السياسة الخارجية يوري أوشاكوف للصحافيين.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد توجه الثلاثاء إلى كوريا الجنوبية تلبية لدعوة من الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

وسيلتقي ولي العهد في كوريا الرئيس الكوري وعددا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما سيرأس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان نهاية يونيو الحالي.