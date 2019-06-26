«وقف تواصل» يدرب طلاب الإعلام على مهارات المراسل الصحفي (صور)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

العثور على جُثمان «توفيق» مفقود الحوية.. في الصحراء

العثور على جُثمان «توفيق» مفقود الحوية.. في الصحراء

3 خدمات جديدة من «الكهرباء» تُفيد جميع المستهلكين.. تعرف على التفاصيل

3 خدمات جديدة من «الكهرباء» تُفيد جميع المستهلكين.. تعرف على التفاصيل

«تنفيذ جدة» تُلزم مواطنًا بسداد 15 مليونًا لشركته.. مع الجلد والحبس

«تنفيذ جدة» تُلزم مواطنًا بسداد 15 مليونًا لشركته.. مع الجلد والحبس

باستثناء 3 فئات.. منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة بدءاً من هذا الموعد

باستثناء 3 فئات.. منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة بدءاً من هذا الموعد

«وقف تواصل» يدرب طلاب الإعلام على مهارات المراسل الصحفي (صور)

«وقف تواصل» يدرب طلاب الإعلام على مهارات المراسل الصحفي (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

قدم الدكتور غازي العمري دورة المراسل الصحفي لطلاب الإعلام بالجامعات الحكومية والمقامة في مركز المجد للتدريب الإعلامي ضمن مشروع تدريب طلاب الإعلام في الجامعات الحكومية الذي يأتي برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية وتنفيذ وقف تواصل الخيري.

وأشاد العمري، عقب مشاركته في تقديم دورة المراسل الصحفي بروح التفاعل من المتدربين الذين تجاوبوا مع المحتوى المقدم في الدورة التي استهدفت تطوير مهاراتهم في مجال الصحافة الإلكترونية بالتركيز على عمل ومهام المراسل الصحفي.

وأوضح أن تدريب طلاب كليات الإعلام من مختلف الجامعات يسهم في إنتاج كوادر وطنية مؤهلة ، مشددا على ضرورة تكثيف البرامج التدريبية للطلاب والراغبين بالعمل في مجال الإعلام خاصة الخريجين من طلاب وطالبات الإعلام.

وجدد الدكتور غازي العمري إشادته بمستوى الترتيب وحسن التنظيم للبرنامج الذي سيحقق أهدافه المخطط لها.

ويهدف المشروع لتدريب الطلاب على 8 برامج نظرية في مجال الصحافة الالكترونية، تشتمل على المحاضرات والدورات وورش العمل ، بهدف تدريب الطلاب على صناعة المحتوى الصحفي الرقمي ومهارات التحرير والمراسل الصحفي والتعرف على فنون صحافة الموبايل والصورة الاحترافية.

يذكر أن المشروع الذي ينفذه وقف تواصل الخيري بالتعاون مع مركز المجد الإعلامي يأتي برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية.

WhatsApp Image 2019-06-26 at 3.00.40 PMWhatsApp Image 2019-06-26 at 3.00.38 PMWhatsApp Image 2019-06-26 at 3.00.37 PM

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«وقف تواصل» يؤهل طلاب الإعلام لاختيار الصورة الاحترافية بالجوال (صور)

«وقف تواصل» يؤهل طلاب الإعلام لاختيار الصورة الاحترافية بالجوال (صور)

لليوم الرابع.. «وقف تواصل» يؤهل طلاب الإعلام في مجال الصحافة الإلكترونية (صور)

لليوم الرابع.. «وقف تواصل» يؤهل طلاب الإعلام في مجال الصحافة الإلكترونية (صور)

«وقف تواصل» يؤهل طلاب الإعلام في اليوم الثاني من فعاليات برنامج التدريب النظري (صور)

«وقف تواصل» يؤهل طلاب الإعلام في اليوم الثاني من فعاليات برنامج التدريب النظري (صور)

برعاية الراجحي.. وقف تواصل الخيري يدشن مشروعاً تدريبياً لتأهيل طلاب الإعلام (صور)

برعاية الراجحي.. وقف تواصل الخيري يدشن مشروعاً تدريبياً لتأهيل طلاب الإعلام (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ميّت على قيد الحياة!
تدوينات حرة

ميّت على قيد الحياة!

المزيد
ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>