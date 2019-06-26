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«المسند» يحذر المسافرين من مخاطر الأماكن المرتفعة

«المسند» يحذر المسافرين من مخاطر الأماكن المرتفعة
أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند
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تواصل – فريق التحرير:

نصح أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، اليوم الأربعاء، المسافرين إلى مواقع جغرافية مرتفعة عن سطح البحر بالارتفاع التدريجي كل يوم 400م فقط.

وأوضح “المسند” في تغريدات على حسابه بـ”تويتر”، أن الهدف هو التأقلم والانسجام والتخلص النسبي من داء الارتفاعات وتجنب أعراضه ما أمكن؛ داعياً إلى تجنب الطيران ‏مباشرة إلى مواقع جغرافية مرتفعة جداً.‏

وحذر من أن مخاطر الأماكن المرتفعة الصحية قد لا تتوقف عند مرض الجبل الحاد، بل هناك مخاطر تتعلق بأمراض البرد المعتادة، وبالتعرض للأشعة فوق البنفسجية (‏UV‏) ‏وهذا له موضوع آخر.

واستدرك “المسند”: لكن باختصار حاول أن تتجنب سقوط أشعة الشمس على جلدك ما أمكن، عبر لباس يغطي معظم بشرتك، وقبعة تحمي رأسك ووجهك من ‏الأشعة، وينبغي استعمال نظارة شمسية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية.

وأشار إلى أن كثيراً من المسافرين ومن حيث لا يشعرون يدخلون في بيئة جبلية مرتفعة، والتي لها خواصّها الجغرافية والمناخية والفيزيائية والتي ينبغي أن يدركها المسافر، حيث تؤثر على ‏صحته.‏

وأوضح “المسند”، أنه لعلاج الأعراض ينبغي النزول إلى ارتفاعات أقل، وعليك بإخبار مرافقيك بأي تغيرات تشعر بها فوراً، ولا تتجاهل ‏الأعراض، واعلم أنها قد تتطور إلى التأثير على الدماغ والرئتين عبر تراكم السوائل فيهما وهنا مكمن الخطورة.

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