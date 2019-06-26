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6 نصائح مهمة لتوفير استهلاك الطاقة في «الثلاجات»

6 نصائح مهمة لتوفير استهلاك الطاقة في «الثلاجات»
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تواصل – واس:

أوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة” المستهلكين بضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة؛ لأنه يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

كما أوصى المركز بالعديد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية؛ ومنها:

1- شراء الأجهزة ذات الكفاءة الأعلى في “بطاقة كفاءة الطاقة”؛ لأنه كلما ارتفع مستوى البطاقة إلى الأخضر زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10 – 15 سم لزيادة مجال لتهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات؛ وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- عند السفر لمدة طويلة ينصح بتفريغ الثلاجة وفصل التيار الكهربائي عنها؛ لتقليل استهلاك الطاقة.

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