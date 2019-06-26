الأول بعد أزمتها مع جوجل.. «هواوي» توفر تحديثاً جديداً لهواتفها

تواصل – وكالات:

فاجأت شركة هواوي العالم بإطلاق أول تحديث جديد لهواتف Mate 20‎ بعد الأزمة مع شركة جوجل والتي تسببت في أزمة كبيرة لشركة هواوي.

وأعلنت هواوي مؤخرا عن إطلاق تحديث EMUI 9.1 الجديد لهواتف HUAWEI Mate 20 وMate 20 Pro وMate 20 X وPorsche Design Mate 20 RS.

ويمكن لمستخدمي هذه الطرازات الرئيسية الأربعة التسجيل حالياً للحصول على التحديث الجديد.

وكانت شركة جوجل قد أعلنت في مايو الماضي إيقاف أعمالها التي تتطلب نقل منتجات عتادية وبرمجية مع شركة هواوي؛ باستثناء تلك التي تغطيها تراخيص المصادر المفتوحة، وذلك في ضربة لشركة التقنية الصينية، بعد إدراجها من قبل الحكومة الأمريكية على قائمتها التجارية السوداء.

وبحسب خبراء التقنية فإن هذا الإجراء من جوجل سيتسبب في عدم قدرة هواوي في الوصول إلى تحديثات نظام التشغيل أندرويد، كما ستفقد هواتفها الذكية المستقبلية التي تُباع خارج الصين إمكانية الوصول إلى التطبيقات، والخدمات الشائعة على أندرويد، بما في ذلك: متجر جوجل بلاي، وتطبيق خدمة البريد الإلكتروني جيميل.

وتأتي التطورات المحيطة بشركة هواوي في وقت يشهد توترات تجارية بين واشنطن وبكين، ووسط مخاوف تبديها الولايات المتحدة من أن الصين قد تستخدم الهواتف الذكية وأجهزة الشبكات التابعة لهواوي في التجسس على الأمريكيين، وهي مزاعم نفتها الشركة مرارًا وتكرارًا.