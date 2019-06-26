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«العيسى» يلتقي ملك الأشانتي في غانا.. ويدشن حملة مساعدات غذائية

«العيسى» يلتقي ملك الأشانتي في غانا.. ويدشن حملة مساعدات غذائية
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تواصل – الرياض:

استقبل ملك شعب الأشانتي “أتومفو أوسي توتو الثاني”، في مقاطعة كوماسي عاصمة الإقليم في جمهورية غانا، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي يزور جمهورية غانا ضمن جولة تشمل عدداً من الدول الإفريقية.

ورحب الملك بزيارة وفد رابطة العالم الإسلامي، مشيداً بجهود الرابطة الإنسانية التي تغطي أرجاء القارة الإفريقية، والتي يستفيد منها الجميع من مختلف الديانات والخلفيات من دون تمييز.

وثمّن الأمين العام للرابطة، الحضارة والتاريخ العريق الذي يمثله شعب الأشانتي وتأثيره الممتد في أرجاء القارة الإفريقية.

وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، ويشمل شعب الأشانتي عدة ملايين في القارة الإفريقية.

وتجوّل “العيسى” في عدد من المرافق التعليمية، كما دشن حملة مساعدات غذائية مقدمة من رابطة العالم الإسلامي لمئات الآلاف من سكان المقاطعة.

وكان “العيسى” قد وصل إلى جمهورية غانا في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار العاصمة أكرا، كبير أئمة غانا الشيخ عثمان شاروبوتو، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين الغانيين والقيادات الدينية وكبار العلماء.

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