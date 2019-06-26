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الإمارات تعلن شرطًا مهمًا لنجاح الاتفاق النووي مع إيران

الإمارات تعلن شرطًا مهمًا لنجاح الاتفاق النووي مع إيران
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تواصل – وكالات:

شدد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، عبد الله بن زايد، اليوم الأربعاء، على وجوب ضم دول المنطقة للاتفاق النووي مع إيران.

وقال وزير خارجية الإمارات، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الروسية موسكو: “فيما يخص الاتفاق النووي، فإننا نرى دوما أن نجاح واستقرار أي اتفاق يقضي بضم دول المنطقة إليه، بهدف التهدئة وتفعيل الشراكة الأمنية في المنطقة”.

وفيما يخص الهجمات على ناقلات النفط، الشهر الماضي، أوضح أن “هذه العمليات التخريبية قامت بها في الغالب أطراف عندها دعم ومعلومات ترتقي إلى عمل استخباراتي ومعرفي وفني كبير”.

وأضاف: “لا نستطيع أن نوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة لأننا لا نملك أدلة. يجب أن تكون هذه الأدلة واضحة ودقيقة حتى يقتنع بها المجتمع الدولي”.

وختم وزير خارجية الإمارات: “نحن في منطقة مضطربة ومهمة للعالم، ولا نريد المزيد من الاضطرابات، بل نحتاج المزيد من الاستقرار والتنمية”.

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