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قرارات مهمة من «الشورى» بشأن نظامَي كود البناء والامتياز التجاري

قرارات مهمة من «الشورى» بشأن نظامَي كود البناء والامتياز التجاري
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تواصل – الرياض:

وافق مجلس الشورى في جلسته العادية الخمسين برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني؛ على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام الامتياز التجاري.

كما وافق المجلس على تعديل عدد من المواد الواردة في “مشروع نظام الشركات المهنية”.

ووافق على تعديل الفقرة (2) من المادة (الـثامنة) الواردة في مشروع تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي, الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم (41/150) وتاريخ 1440/9/3هـ.

وناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض المواد وإضافة فقرات إلى نظام تطبيق كود البناء السعودي المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17)، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد أبو ساق.

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