حريق يتسبب في إخلاء جزئي بمستشفى الأطفال والولادة ببريدة

تواصل – فريق التحرير:

اندلع صباح اليوم الأربعاء حريق محدود تسبب في إخلاء جزئي بالدور الأرضي، بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، فيما تم التعامل معه على الفور من قبل الدفاع المدني والسيطرة عليه.

وقالت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم، والمديرية العامة للدفاع المدني في بيان مشترك لهما، إن ماسا كهربائيا محدودا وقع في أحد الممرات بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة، وتمت السيطرة عليه بوقت قياسي دون حدوث أي أضرار تذكر.

وأشارت الجهتان إلى أن الماس الكهربائي حدث في ممر بالدور الأرضي للمستشفى في تمام الساعة (8:40)، وكان محدودا وتعامل معه مشرفو الأمن والسلامة بتفعيل البروتوكول الخاص بالطوارئ والأزمات وإبلاغ عمليات الدفاع المدني، وإخلاء المكان وإغلاق مصدر الكهرباء المغذي لموقع الماس الكهربائي.

وقام فريق الدفاع المدني بطرد الدخان من الموقع المتضرر، والتأكد من إنهاء الحالة والعمل على إعادة الموقع للوضع الطبيعي.

في حين لم تتأثر الخدمات الصحية ويتم تقديمها كما هو معتاد، وجار التحقق لمعرفة المسببات ومعالجتها من قبل الإدارة المعنية بصحة المنطقة.