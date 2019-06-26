العثور على جُثمان «توفيق» مفقود الحوية.. في الصحراء

تواصل – الطائف:

عثر ذوو المفقود «توفيق بن سلمان العالي العتيبي» على جثمانه، اليوم الأربعاء، وذلك بعد عمليات بحث مستمرة شاركت فيها الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، وفِرق البحث التطوعية، وذلك بعد أيام على اختفائه، لم تتوقف خلالها جهود البحث، وتقرّر نقل الجثة لحين انتهاء الإجراءات النظامية.

ووجد الجثمان في منطقة صحراوية قبل محافظة مهد الذهب، حيث اتضح أن المُتهم ألقى بها في هذا المكان في محاولة منه لإخفائها قبل أن يتم كشف جريمته.

وفي وقت سابق ألقت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف القبض على المشتبه في تورطه بمقـتل المفقود “توفيق العتيبي” والذي عُثر على مركبته وحولها آثار دماء وسحب وعراك منذ الخميس الماضي بعد خروجه من منزله.

وأفاد المشتبه به أثناء التحقيق معه، بأن جثة المفقود “توفيق” موجودة في محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وتوجهت فرقة من البحث الجنائي وشرطة الطائف إلى مهد الذهب، بناء على ما توفر لديها من معلومات أدلى بها المشتبه به، الذي كان مرافقاً لهم بحسب المصادر.

وكانت الجهات المعنية قد عثرت على مركبة المفقود “توفيق” الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، خلف مبنى حكومي شمال الطائف وحولها آثار دماء وسحب وعراك.