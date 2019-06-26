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قوات النظام السوري تنفذ أكثر من 325 ضربة جوية وبرية بريفَي حماة وإدلب

قوات النظام السوري تنفذ أكثر من 325 ضربة جوية وبرية بريفَي حماة وإدلب
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تواصل – واس:

نفذت قوات النظام السوري اليوم أكثر من 325 ضربة جوية وبرية بريفي حماة وإدلب حيث قامت بما لا يقل عن 46 غارة على أطراف معرة النعمان وحزارين وبسيدا والسكيك وكفرسجنة وحيش وربع الجور وركايا وسجنة ومدايا وحزراين بريف إدلب الجنوبي، والصخر وكفرزيتا بريف حماة الشمالي.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان له اليوم، أن طائرات قوات النظام السوري شنت اليوم 8 غارات على محيط خان شيخون وتل عاس وحيش جنوب إدلب فيما استهدفت بأكثر من 280 قذيفة مدفعية وصاروخية مناطق في بلدة كفرزيتا وقرية الصخر شمال حماة وبلدة الهبيط جنوب إدلب.

 

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