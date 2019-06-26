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«تنفيذ جدة» تُلزم مواطنًا بسداد 15 مليونًا مع الجلد والحبس.. لخيانته الأمانة

«تنفيذ جدة» تُلزم مواطنًا بسداد 15 مليونًا مع الجلد والحبس.. لخيانته الأمانة
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تواصل – جدة :

ألزمت محكمة التنفيذ بجدة مواطناً بدفع مبلغ مالي قدره 15 مليون ريال، بعد ثبوت تهمة خيانة الأمانة والاختلاس عليه.

وصدر الحكم على المدعى عليه لخيانته الأمانة واختلاسه هذا المبلغ من الشركة التي هو وكيل عليها، وتقدم النائب العام بدعوى ضد المدعى عليه في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بتهمة خيانة الأمانة واختلاسه 18 مليوناً من الشركة عبر بيع أرضٍ.

وكشفت الدعوى عن استغلال المتهم للوكالة الممنوحة له والتصرف في الحق الخاص، حيث قدم أصحابه طلباً للمحكمة يلزم المدعى عليه بدفع جميع المبالغ المختلسة وقدرها خمسة عشر مليون ريال، وخصم ما أودعه من مبالغ في حساب الشركة وقدره ثلاثة ملايين ريال بحسب “الوطن”.

وذكر المدعى عليه أنه لا يستطيع دفع المبلغ، مطالبا بإمهاله فترة 5 سنوات للسداد، وقبِل وكيل الشركة بهذه الفترة المحددة للسداد بعد عرضه عليها، مع عدم الإخلال بالمدة المذكورة آنفاً.

وصدر حكم من القاضي على المتهم بعقوبة تعزيرية بالسجن لمدة عام ونصف، مع جلده 200 جلدة على أربعة دفعات لخيانته الأمانة واختلاسه أموال من الشركة، وقرر القاضي إلزامه بسداد خمسة عشر مليونا ميسرة على 5 سنوات، وفي حال إخلال المدعى عليه بالسداد، ألزمت محكمة التنفيذ بجدة بدفع المبلغ خلال 5 أيام.

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