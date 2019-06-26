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عادة خاطئة يرتكبها كثير من الرجال تُدمِّر «الخصوبة»
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تواصل – وكالات:

حذّرت دراسة حديثة من أن السهر حتى ساعة متأخرة يمكن أن يقلل من خصوبة الرجال، ويتوجب على الراغبين بالإنجاب التوجه إلى السرير قبل الساعة 10:30.

وكشفت الدراسة أن الرجال الذين يتوجهون إلى النوم مبكراً (قبل الساعة 10:30)، يملكون حيوانات منوية صحية أكثر بنحو 4 مرات من الذين ينامون في وقت متأخر (بعد الساعة 11:30).

وقال الباحثون إن الرجال الراغبين في إنشاء أسرة وإنجاب أطفال، ويضطرون إلى التوجه إلى العمل في الصباح الباكر، يتوجب عليهم الحصول على عدد ساعات مناسب لتحقيق هذا الهدف.

وتشير الدلائل إلى أن الحرمان من النوم يمكن أن يتسبب بردة فعل للجهاز المناعي، ليبدأ بمهاجمة الحيوانات المنوية، في حين أن النوم في وقت مبكر يمنح هذه الحيوانات فرصة أكبر للبقاء.

وقال البروفيسور هانز جاكوب إنجرسليف، المؤلف المشارك للدراسة من جامعة آرهوس البريطانية “بالنسبة للرجال الذين يحاولون إنجاب طفل، من المحتمل أن يكون النوم المبكر مهماً لأنه يسمح لهم بالحصول على مزيد من الراحة، وقد تكون الأسباب نفسية، لأن الرجال المحرومين من النوم يعانون من الإجهاد ويمكن أن يكون لذلك تأثير على الخصوبة”.

وخلصت الدراسة إلى أن الرجال الذين ينامون لمدة تتراوح بين سبع ساعات وثماني ساعات لديهم في كثير من الأحيان حيوانات منوية طبيعية، مما يعزز من قدرتهم على إنجاب طفل بشكل طبيعي.

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