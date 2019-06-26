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«أبل» تُطلق نسخة جديدة من نظام تشغيل «آيفون»

«أبل» تُطلق نسخة جديدة من نظام تشغيل «آيفون»
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة أبل النسخة التجريبية العامة الأولى من (iOS 13) و (iPadOS 13)، الإصدار الرئيسي التالي من نظامها التشغيلي لجهاز “آي فون” و”آي باد”، إلى جانب النسخة التجريبية العامة الأولى من (macOS Catalina) و (tvOS 13).

وعلى عكس النسخة التجريبية للمطورين، فإن النسخة التجريبية العامة قابلة للتنزيل من قبل جميع المستخدمين بدون الحاجة إلى حساب مطور واشتراك سعره 99 دولاراً، وفق ما ورد في موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

ويُستحسن بالنسبة للمستخدمين الراغبين بتجريب النسخة التجريبية العامة الأولى تثبيتها على جهاز “آي فون” أو “آي باد” ثانوي، وذلك لأنها ما تزال تحتوي على أخطاء، كما أن بعض التطبيقات والميزات لا تعمل أبداً، وقد تؤدي في بعض الحالات النادرة إلى تجمد الجهاز وجعله غير صالح للاستخدام.

وفي حال أراد المستخدم تجريب النسخة فيجب عليه التوجه إلى موقع النسخ التجريبية التابع لشركة أبل وتنزيل ملف الإعداد، وهو ملف صغير الحجم يُخبر جهاز “آي فون” أو “آي باد” بجلب النسخة التجريبية العامة والتعامل معها بشكل مشابه لتحديثات النظام العادية.

ويمكن تنزيل ملف الإعداد من متصفح سفاري على جهاز “آي” أو “إس”  بشكل مباشر، أو نقله إلى الجهاز باستخدام ميزة (AirDrop)، ومن ثم إعادة تشغيل الجهاز والتوجه إلى تطبيق الإعدادات.

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