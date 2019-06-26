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تفاصيل إنقاذ مواطن من الغرق في شاطئ الخفجي

تفاصيل إنقاذ مواطن من الغرق في شاطئ الخفجي
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، النقيب أحمد العتيبي إن عناصر من حرس الحدود في قطاع الخفجي بالمنطقة الشرقية تمكنت من إنقاذ مواطن من الموت غرقا في كورنيش الخفجي أمس الثلاثاء.

وفي التفاصيل أوضح العتيبي أنه أثناء قيام دورية البحث والإنقاذ في حرس الحدود بعملها اليومي شاهدت شخصاً يتعرض للغرق بكورنيش الخفجي، لتتوجه فوراً إلى الموقع وتقوم بإنقاذ الغريق وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة على الشاطئ.

ونبهت حرس الحدود رواد الشواطئ ومرتادي البحر والمتنزهين لضرورة الالتزام بالإرشادات واستخدام وسائل السلامة، والاتصال مباشرة بهاتف الطوارئ (994) المخصص من حرس الحدود لطلب المساعدة.

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