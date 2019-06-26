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أرقام مرعبة عن ضحايا حوادث السيارات.. قتيل كل 25 ثانية

أرقام مرعبة عن ضحايا حوادث السيارات.. قتيل كل 25 ثانية
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تواصل – وكالات:

كشف تقرير حديث لمنظمة الصحة العالمية مقتل أكثر من 1.2 مليون شخص سنوياً بسبب حوادث السيارات في جميع أنحاء العالم، أي قتيل كل 25 ثانية.

وأظهر التقرير أن 25-40% من الحوادث تنتج عن التصادم المتعدد، وخصوصا التصادم الخلفي أكثر الحوادث شيوعاً، ما يستوجب التأكد من تزويد السيارات الجديدة بتقنيات تساعد ركابها على النجاة من حوادث التصادم بشكل خاص.

ووفق «نيوزويك» الأمريكية، تؤكد دراسة حديثة أجراها المعهد الأمريكي لتأمين السلامة على الطرق السريعة (IIHS) أن التقنيات الحديثة تقلل حوادث التصادم بنسبة 21% على الأقل سنوياً.

فإذا كنت تخطط لشراء سيارة جديدة عليك طرح بعض الأسئلة حول الأمان والسلامة، مثل: هل السيارة آمنة للسائق والركاب؟ هل الوسائد الهوائية فعالة حقاً في حالة تعطل السيارة؟ ماذا تقدم السيارة لمنع الحوادث المحتملة والناتجة عن التصادم الخلفي؟

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