توقعات بطقس شديد الحرارة بالرياض والقصيم والمدينة.. وأمطار على 4 مناطق

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تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى- طقسا حارا إلى شديد الحرارة يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على المنطقة الشرقية يمتد تأثيره إلى الأجزاء الشرقية من مناطق الرياض، القصيم، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة ، في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم / ساعة،وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 16 – 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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