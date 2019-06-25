الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

قوات الدفاع الجوي تُسقط طائرة مسيرة معادية باتجاه خميس مشيط

قوات الدفاع الجوي تُسقط طائرة مسيرة معادية باتجاه خميس مشيط

جريمة بشعة.. مقيم سوداني يقتل اثنين من أقاربه في أحد أحياء الرياض

جريمة بشعة.. مقيم سوداني يقتل اثنين من أقاربه في أحد أحياء الرياض

خرجت ليلاً.. اختفاء فتاة بالرياض في ظروف غامضة منذ 4 أيام

خرجت ليلاً.. اختفاء فتاة بالرياض في ظروف غامضة منذ 4 أيام

بالصور.. القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم «داعش» باليمن

بالصور.. القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم «داعش» باليمن

قوات الدفاع الجوي تُسقط طائرة مسيرة معادية باتجاه خميس مشيط

قوات الدفاع الجوي تُسقط طائرة مسيرة معادية باتجاه خميس مشيط
العقيد الركن تركي المالكي
0

تواصل – واس:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أنه وفي تمام الساعة (10:34) من مساء اليوم تمكنت – ولله الحمد- قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها وإسقاطها، وإننا إذ نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. لحظة تدمير طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

بالفيديو.. لحظة تدمير طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

«التحالف»: الصاروخ الذي استهدف مطار أبها من تصنيع الحرس الثوري الإيراني

«التحالف»: الصاروخ الذي استهدف مطار أبها من تصنيع الحرس الثوري الإيراني

التحالف يكشف معلومات جديدة عن هجوم مطار أبها.. تعرف على عدد الضحايا وجنسياتهم

التحالف يكشف معلومات جديدة عن هجوم مطار أبها.. تعرف على عدد الضحايا وجنسياتهم

وفاة مقيم سوري في هجوم بطائرة مسيرة على مواقف سيارات مطار أبها

وفاة مقيم سوري في هجوم بطائرة مسيرة على مواقف سيارات مطار أبها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>