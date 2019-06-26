توقعات طقس الأربعاء.. موجة شديدة الحرارة وغبار في 5 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة طقساً حاراً إلى شديد الحرارة يُصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، اليوم الأربعاء، بمشيئة الله.

وأوضحت الأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الحالة الجوية، تشمل المنطقة الشرقية والأجزاء الشرقية من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة القصيم، والأجزاء الشرقية من منطقة الحدود الشمالية، وأجزاءً من منطقة المدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات كلٍّ من عسير وجازان والباحة والأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف.

وتوقعت الأرصاد تسجيل أعلى درجة حرارة في الأحساء (49 درجة)، وأدنى درجة حرارة في أبها (20 درجة).