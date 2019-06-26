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تسرب من ناقلة غاز في «جدة».. والدفاع المدني يتدخل

تسرب من ناقلة غاز في «جدة».. والدفاع المدني يتدخل
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تواصل – جدة:

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، اليوم الثلاثاء، حادث تسرب من ناقلة غاز في حي الأندلس.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن عمليات 911 تلقت بلاغاً في تمام 14:01 يفيد بتسرب غاز من ناقلة، وانطلقت الفرق وفرق التدخل في المواد الخطرة ‏إلى الموقع.

وأضاف أنه اتضح أن الحالة عبارة عن تسرب من ناقلة غاز “سعة ١٨ طنّاً” كانت تفرّغ بخزانات أحد المطاعم، وتم التعامل بعمليات التبريد اللازمة وإنهاء التسرب وإخلاء المواقف المجاورة احترازياً، وطلب شركة الغاز لنقل الناقلة من الموقع بعد التأكد تماماً من عدم وجود تسرب من خلال قراءات فرق التدخل.

ودعا متحدث الدفاع المدني إلى الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة في جميع النشاطات، وخصوصاً عند التعامل مع الغاز؛ نظراً لخطورته، خاصة في ظل ارتفاع حرارة الجو.

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