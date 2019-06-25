جدة.. انهيار منزل مواطن بعد 5 سنوات من شرائه عن طريق البنك

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة جدة، اليوم الثلاثاء، انهيار منزل مواطن بحي طيبة شمال المحافظة بعد خمس سنوات من شرائه عن طريق أحد البنوك المحلية.

وعلق الناطق باسم أمانة محافظة جدة على الحادث بقوله إن مندوباً من الأمانة باشر الحادث وتسلمه استشاري الأمانة، وسيقوم بإغلاق المبنى خوفاً من تزايد الانهيار قبل أن يقدم تقريراً مفصلاً عن الحادثة.

وكان الدفاع المدني قد باشر اليوم حادثة الانهيار ولم يسجل أي إصابة، فيما أكد مدير الدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد دكتور عبدالعزيز الزهراني أنه تم تسليم الموقع للأمانة.