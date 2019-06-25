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المرور: استعمال «الفرامل» بهذه الطريقة مخالفة تستوجب العقوبة

المرور: استعمال «الفرامل» بهذه الطريقة مخالفة تستوجب العقوبة
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّرت الإدارة العامة للمرور من ‏استعمال المكابح (الفرامل) بشكل مفاجئ، الذي يعرض صاحبها للعقوبة وفقاً لنظام المرور.

وأضاف المرور، في رسالة توعوية نشرها عبر حسابه في “تويتر”، أن استخدام المكابح لغير الضرورة يعد مخالفة مرورية.

وكان مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل قد أظهر شخصاً يقود سيارة بتهور، حيث قام بالضغط على فرامل السيارة فجأة على الرغم من وجود سيارة أخرى كانت تسير خلفه.

ووثق المقطع المتداول شخصاً يقود سيارة، وفجأة قام بالضغط على المكابح من باب اللهو والضحك هو ومرافقه، فكادت السيارة التي تسير خلفه تصطدم به، لولا يقظة قائدها الذي تمكن من التحكم في سيارته في آخر لحظة وتفادى الاصطدام.

يُشار إلى أن أنظمة المرور تنص على أن من قام بغلق الطريق عمداً، أو السير في مواكب، أو عرقلة الحركة بقصد اللهو واللعب والاستعراض يطبَّق بحقه العقوبة المترتبة على التفحيط.

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