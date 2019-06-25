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«الطيران المدني» تُعلن افتتاح مطار نيوم.. وتحدد موعد استقباله أولى الرحلات

«الطيران المدني» تُعلن افتتاح مطار نيوم.. وتحدد موعد استقباله أولى الرحلات
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، افتتاح مطار خليج نيوم الواقع في منطقة شرما شمال المملكة.

وأشارت الهيئة، إلى أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها كمطار تجاري، وأصبح جاهزاً لاستقبال الرحلات التجارية بدءاً من الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز “NUM”.

ومن المقرر أن يقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

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