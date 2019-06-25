الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

خرجت ليلاً.. اختفاء فتاة بالرياض في ظروف غامضة منذ 4 أيام

خرجت ليلاً.. اختفاء فتاة بالرياض في ظروف غامضة منذ 4 أيام

بالصور.. القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم «داعش» باليمن

بالصور.. القوات الخاصة السعودية تلقي القبض على أمير تنظيم «داعش» باليمن

12 قرارًا مهمًا في مجلس الوزراء.. تعرف على التفاصيل

12 قرارًا مهمًا في مجلس الوزراء.. تعرف على التفاصيل

الداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل في «صقر الرويلي»

الداخلية تعلن تنفيذ حكم القتل في «صقر الرويلي»

باستثناء 3 فئات.. منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة بدءاً من هذا الموعد

باستثناء 3 فئات.. منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة بدءاً من هذا الموعد
0

تواصل – فريق التحرير:

قررت الجهات المختصة منع المقيمين ومركباتهم من دخول مكة المكرمة بداية من 25 شوال 1440هـ الموافق 28 يونيو 2019م وحتى العاشر من ذي الحجة الموافق للثاني عشر من أغسطس.

وأوضح حساب كلنا أمن عبر “تويتر”، أن هذا المنع يجيء في إطار التعليمات المنظمة للحج، وستتولى مراكز الضبط الأمني في مداخل مكة المكرمة تطبيق إجراءات التحقق والتدقيق وتطبيق النظام بحق المخالفين.

وأشار كلنا أمن إلى أنه يستثنى من هذا المنع، من يحمل تصريح حج، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمل بالمشاعر المقدسة خلال فترة الحج صادراً من الجهة المختصة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

تطبيق نظام الخيام متعددة الطوابق في «مشعر منى» لأول مرة

تطبيق نظام الخيام متعددة الطوابق في «مشعر منى» لأول مرة

ضبط مقيم تورط بسرقة 10 منازل في القصيم

ضبط مقيم تورط بسرقة 10 منازل في القصيم

هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟.. «الجوازات» توضح

هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟.. «الجوازات» توضح

مزاد علني لممتلكات رجل أعمال شهير بمكة.. مديونيته 350 مليون ريال

مزاد علني لممتلكات رجل أعمال شهير بمكة.. مديونيته 350 مليون ريال

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>