«التعليم» تطبق خدمة جديدة لاستقبال المراجعين

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تواصل – واس:

التقى معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي أمس الأول، عدداً من المستفيدين من خدمات الوزارة في مختلف مناطق المملكة عبر برنامج “لقاء” الإلكتروني الذي يأتي في إطار توجيه معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للوصول إلى المستفيدين في أماكنهم وتيسير الخدمة المقدمة لهم.
وتُعد هذه الخدمة إحدى الخدمات الإلكترونية في وزارة التعليم؛ بهدف الوصول إلى تواصلٍ أسرع وأكثر سهولة ويسراً، مما يتيح المجال أمام المستفيدين من مختلف مناطق المملكة لقاء مسؤولي الوزارة.
وخلال تطبيق الخدمة جرى استقبال المستفيدين، والاطلاع على متطلباتهم، والتوجيه حيالها لجهات الاختصاص المختلفة في الوزارة، وهذه الخطوة تمثّل جزءاً من منظومة متكاملةٍ من الخدمات تسعى وزارة التعليم إلى اكتمالها قريباً.
وبين المشرف العام على مركز تواصل عبدالعزيز بن منصور العصيمي أن هذه الخطوة جاءت انطلاقاً من حرص معالي الوزير ومعالي النائب على إيجاد قنوات تواصلٍ فاعلة.

موضّحاً أنّ آلية الاستفادة من الخدمة تتم من خلال تقديم المستفيد طلباً عبر منصّة تواصل، مرفقاً معه جميع المستندات والخطابات التي تتعلّق بموضوع الطلب؛ ومن ثم يتم التنسيق لتحديد الموعد المناسب مع المسؤول المختص في أقرب فرصة، ليتمّ لاحقاً عقد اللقاء عبر الدوائر التلفزيونية الإلكترونية التي تربط إدارات التعليم في المناطق والمحافظات كافة بديوان الوزارة في الرياض.

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