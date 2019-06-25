جريمة بشعة.. مقيم سوداني يقتل اثنين من أقاربه في أحد أحياء الرياض

تواص – فريق التحرير:

ارتكب مقيم سوداني جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شقيقان سودانيان مقيمان في أحد أحياء مدينة الرياض.

وكان المتهم؛ وهو في العقد الثالث من عمره، قد توجه إلى ابن خاله “المجني عليه الأول” والتقاه عند مدخل سكنه، فأطلق عليه رصاصة من مسدس كان بحوزته فأرداه قتيلاً، ثم توجه الجاني إلى الشقيق الآخر الذي وجده أيضاً عند بوابة مسكنه بمعية أسرته وهو يحزم حقائبه في سيارة الأجرة؛ حيث كان على وشك المغادرة في إجازة سنوية للسودان، فأطلق عليه رصاصتين أمام أسرته ليفارق الحياة على الفور، وسط ذهول أسرته.

ونجحت الجهات الأمنية في إلقاء القبض على المتهم عقب الرجوع إلى كاميرات المراقبة المثبتة على بوابة المبنى في شقة أحد المجني عليهما، وباشرت إجراءات التحقيق مع المتهم وأقاربه وجيرانه، لمعرفة أسباب ارتكابه لهذه الجريمة المروعة.