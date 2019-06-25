تطبيق نظام الخيام متعددة الطوابق في «مشعر منى» لأول مرة

تواصل – مكة المكرمة:

تعمل مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية ولأول مرة على تنفيذ نظام الخيام متعددة الطوابق في مشعر منى، لزيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج، قبل حج هذا العام 1440هـ.

ويهدف المشروع لاستحداث مساحات إضافية للسكن، والمستودعات المخصصة للمواد التموينية، بما يتوافق مع اشتراطات السلامة وسهولة الاستخدام، مضيفة أن جميع مكونات المبنى مقاومة للحريق وقابلة للفك والتركيب مجدداً.

ويحظى المشروع بدعم وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن، وهيئة تطوير مكة المكرمة والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، كما نال استحسان الدفاع المدني، ومن المقرر أن تبدأ معالمه في الظهور مع بداية موسم الحج هذا العام.

وفي هذا السياق أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية، عباس قطان، أن المشروع يعتمد على استغلال الارتفاع الرأسي للمشعر، مبيناً أنه تم اعتماد طابقين في المساحة المخصصة لتجربة هذا العام، بحيث يكون الطابق الأرضي مخصصاً لإسكان العمالة واحتواء المواد التموينية، والطابق العلوي لإسكان الحجاج.

وأشار قطان، إلى أن المؤسسة عملت على تحويل جميع المكيفات بخيامها إلى فريون، وتزويدها كاملة بأدوات السلامة من رشاشات وكاشفات حريق، وبناء أعداد إضافية من دورات المياه.