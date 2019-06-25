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«وقف تواصل» يؤهل طلاب الإعلام لاختيار الصورة الاحترافية بالجوال (صور)

«وقف تواصل» يؤهل طلاب الإعلام لاختيار الصورة الاحترافية بالجوال (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

قدم الأستاذ سعد السويدان نصائح علمية حول مهارات الصورة الاحترافية بالجوال، لطلاب الإعلام في الجامعات الحكومية المشاركين في الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي المخصص لتطوير مهاراتهم وتدريبهم في الصحافة الإلكترونية، الذي يعده وقف تواصل الخيري بالتعاون مع مركز المجد الإعلامي برعاية مؤسسة الراجحي الإنسانية.

وشرح السويدان للطلاب أبرز وأهم الخطوات المطلوبة للحصول على صورة احترافية عبر الجوال، مبيناً للطلاب كيفية ضبط ألوان كاميرا الجوال الأمامية قبل التصوير ووضعية اليد وتثبيتها قبل التقاط اللقطة، مع معرفة الوقت الذي يستغرقه الجوال لحفظ الصور والتعرف على المسافات والزوايا المطلوبة للحصول على صور ذات دقة وجودة عالية.

وتفاعل الطلاب مع التطبيقات العملية الذي صاحب الدورة؛ ما أتاح لهم فرصة التطبيق الفعلي لما تعلموه بجانب الاستماع إلى توجيهات المدرب حول كيفية التقاط الصور الاحترافية عبر الجوال.

ويهدف المشروع لتدريب الطلاب على 8 برامج نظرية في مجال الصحافة الإلكترونية، لتطوير وتأهيل طلاب الإعلام وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في المجال.

وتشمل البرامج المقدمة عبر المحاضرات والدورات وورش العمل، تدريب الطلاب على صناعة المحتوى الصحفي الرقمي، ومهارات التحرير والمراسل الصحفي، والتعرف على فنون صحافة الموبايل والصورة الاحترافية.

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