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لتوفير استهلاك الطاقة.. «لتبقى» تنصح بتنظيف فلتر المكيف مرة كل أسبوعين

لتوفير استهلاك الطاقة.. «لتبقى» تنصح بتنظيف فلتر المكيف مرة كل أسبوعين
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تواصل – واس:

نصح المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بتنظيف مرشح الهواء (الفلتر) الخاص بأجهزة التكييف مرة واحدة كل أسبوعين، وبشكل منتظم.

وبين أن تنظيف مرشح الهواء بشكل منتظم، والصيانة الدورية لأجهزة التكييف مرة واحدة في العام يساعد في تخفيض استهلاك المكيف من الكهرباء، وفي إطالة عمر أجهزة التكييف.

كما دعا إلى إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف؛ وذلك للحفاظ على برودة المكان، وبتثبيت درجة حرارة المكيف على (24 درجة مئوية) كونها مريحة للإنسان وتسهم في توفير الطاقة، وبإطفاء المكيف عند مغادرة المكان.

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