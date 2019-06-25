العثور على جثتي امرأة وطفلة داخل منزل بجدة.. والشرطة تحقق

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باشر مركز شرطة النزهة بمحافظة جدة التحقيق في واقعة العثور على جثتي امرأة وطفلة عمرها أربع سنوات داخل منزل شعبي بحي الربوة، والعثور على طفلة أخرى على قيد الحياة.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغاً يفيد بانبعاث رائحة من منزل شعبي تسكن فيه امرأة وطفلان، وبعد وصول الجهات الأمنية والدفاع المدني؛ تم فتح باب المنزل ثم العثور على جثة امرأة تبلغ 50 عاماً وبجوارها جثة طفلة.

قامت فرق الهلال الأحمر بالكشف على الطفلة الأخرى وتبين عدم وجود آثار عنف أو مقاومة، فيما باشرت الأدلة الجنائية بشرطة جدة الموقع عملها للكشف عن هوية المتوفاتين ومعرفة أسباب الوفاة.