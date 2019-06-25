بكتيريا تلوث طعامكم صيفًا.. كيف تتجنبها؟

تواصل – الرياض:

حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة التثقيف الصحي، من خطورة تناول الأطعمة دون الأخذ بالإجراءات الوقائية المطلوبة؛ خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف.

وأوضحت المدينة، أنه مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، تزداد عدد حالات الأمراض التي تصيب الجهاز الهضمي نتيجة الطعام الملوث، والتي تؤدي إلى مجموعة من الأعراض كالإسهال والغثيان أو القيء وألم في البطن.

وأضافت: تظهر هذة الأعراض على الشخص المصاب في مدة تترواح ما بين يوم الى أربعة أيام من تناول الطعام الملوث؛ وذلك بسبب تعرض الطعام لدرجات حرارة الغرفة وتركه مكشوفًا لأوقات طويلة، كما يحدث غالبًا في “الرحلات”، والذي يؤدي إلى تلوث الطعام بالبكتيريا.

وتابعت المدينة: بالرغم من تواجد البكتيريا في الهواء والمياه وكذلك الأطعمة التي نتناولها، إلا أنها حينما تجد الظروف المناسبة لها كالرطوبة والحرارة فإنها تقوم بالنمو بشكل سريع لدرجة الخطر التي تسمح للشخص الإصابة بالأمراض.

وأكدت أهمية اتخاذ بعض الاجراءات الوقائية؛ كغسل اليدين قبل إعداد الطعام وبعد الذهاب إلى دورات المياه، إلى جانب الحرص على نظافة الأسطح المخصصة للطهي وأدوات إعداد وتخزين الطعام، وكذلك حماية المطبخ أو مكان إعداد الطعام من الحشرات.

وشددت المدينة على ضرورة فصل أنواع الطعام المختلفة عن بعضها كاللحم والسمك والأطعمة الأخرى، وأهمية استخدام أدوات مخصصة لكل نوع على حدة، مثل السكاكين وألواح التقطيع، كما يجب أثناء الطهي أن تكون درجة الحرارة أعلى من 60 درجة مئوية.