الجلوس 4 ساعات مستمرة يسبب مرضًا خطيرًا.. 4 نصائح للوقاية منه

تواصل – فريق التحرير:

حذرت وزارة الصحة من الجلوس لمدة تصل لأربع ساعات متواصلة، مؤكدة أن ذلك قد يتسبب في الإصابة بجلطة وريدية.

وقالت الوزارة، في إنفوجرافيك توعوي نشرته عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الشخص الذي يضطر للجلوس لفترات طويلة سواء كان في المنزل أو في رحلة سفر طويلة، فإن احتمالية الإصابة بالخثرات “الجلطات” الوريدية تزيد بنسبة كبيرة لديه.

ووجهت الصحة، عدداً من الإرشادات للمسافرين نصحتهم باتباعها خلال السفريات الطويلة للوقاية من الجلطات الوريدية، وهي: شرب ماء كافٍ، لبس الجوارب الضاغطة لمن لديهم قابلية الإصابة بالجلطات الوريدية، عدم وضع الساق على الساق لفترات طويلة، ممارسة تمارين الأرجل.