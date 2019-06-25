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انتشر في 28 ولاية.. عشرات الإصابات الجديدة بالحصبة في أمريكا

انتشر في 28 ولاية.. عشرات الإصابات الجديدة بالحصبة في أمريكا
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تواصل – وكالات:

أعلن مسؤولو صحة اتحاديون، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة سجلت 33 حالة جديدة للإصابة بالحصبة الأسبوع الماضي، معظمها في نيويورك، ليصل عدد حالات الإصابة المؤكدة هذا العام إلى 1077 حالة، في أسوأ تفش للمرض منذ عام 1992.

وقالت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن عدد حالات المرض شديد العدوى، الفتاك في بعض الأحيان، ارتفع بنسبة ثلاثة في المئة في الأسبوع المنتهي في 20 يونيو، مقارنة بالأسبوع السابق. وتفشى المرض خلال 2019 في 28 ولاية، وهو الأسوأ منذ عام 1992 عندما تم تسجيل 2126 حالة.

وقال متحدث باسم المراكز إن جميع الحالات الجديدة، باستثناء 3 منها، سجلت في نيويورك حيث تم تسجيل 20 حالة في مقاطعة روكلاند وعشر حالات في مدينة نيويورك.

ويقول خبراء إن المرض انتشر بين أطفال في سن المدرسة رفض آباؤهم تطعيمهم، اعتقاداً منهم أن اللقاح قد يتسبب في إصابة الأطفال بمرض التوحد.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت خلوّها من الحصبة في عام 2000.

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