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وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء بـ «ينبع»

وفاة عامل وإصابة اثنين آخرين إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء بـ «ينبع»
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تواصل _ ينبع

كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني عن وفاة عاملين وإصابة آخر، إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء مكوّن من دورين وملحق بحي البندر في محافظة ينبع.

ويتكون المبنى من كمرات حديدية وحوائط خرسانية، ومسقوف من الزنك والخرسانة المسلحة، ما أدى إلى احتجاز العمال الثلاثة تحت الأنقاض المنهارة.

وأفاد الجهني بأنه تم توجيه فرق الدفاع المدني وفرقة التدخل في حوادث الانهيارات وفرقة مساندة من إدارة “بدر” للموقع تساندها فرق من بلدية ينبع والأمن الصناعي بالهيئة الملكية بينبع والصحة والهلال الأحمر والمرور والدوريات الأمنية وبعض الشركات الصناعية.

وعملت الفرق فوراً على إزالة الأنقاض وقص الكمرات الحديدية ليتم إخراج شخص مصاب من الجنسية الباكستانية وتم نقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى ينبع العام، وعند الساعة الـ الثامنة والنصف مساء تم العثور على أحد المحتجزين بعد إزالة جزء من الأنقاض متوفًى من الجنسية الباكستانية، ويبلغ من العمر 46 عاماً، كما أنه تمت عملية البحث ورفع الأنقاض عن المحتجز الآخر حيث تم إخراجه من تحت الأنقاض عند الساعة الثانية صباحاً متوفًى، وهو من الجنسية المصرية.

وقال العميد الجهني إنه جرى تأمين السلامة في الموقع، كما تم الرفع لمحافظ ينبع بطلب تشكيل لجنة عاجلة من الجهات ذات الاختصاص للبدء في إجراءات التحقيق وتسلم الموقع.

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