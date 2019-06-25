4 غارات جوية لطائرات النظام السوري استهدفت ريف اللاذقية الشمالي

تواصل – واس:

نفّذت طائرات النظام السوري أربع غارات جوية استهدفت “تلال كبانة” بريف اللاذقية الشمالي، كما شنّ الطيران الروسي عدة غارات على مطار تفتناز العسكري، مستهدفًا بأكثر من 10 غارات، بلدة كفرزيتا ومحيطها وقرية الجبين بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي، صباح اليوم.

وأضاف المرصد في بيان له، وتعرضت منطقة خفض التصعيد، لقصف بأكثر من 120 قذيفة وصاروخاً من قِبل قوات النظام السوري منذ بعد منتصف الليلة الماضية، استهدف تل ملح والجبين وكفرزيتا ومحيطها بريف حماة ومحاور زمار وجزرايا والراشدين في ريف حلب. ووقعت اشتباكات منتصف الليلة الماضية أيضًا على محور الراشدين بين قوات النظام السوري ومسلحين موالين له، من جانب، وفصائل مسلحة من الجانب الآخر، ترافقت مع استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة، ولم ترد بعد معلومات عن وقوع خسائر بشرية.