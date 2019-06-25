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«هدف» تتحمل نسبة من الأجور لتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين

«هدف» تتحمل نسبة من الأجور لتحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين
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تواصل _واس
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) عن تحمّله نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في منشآت القطاع الخاص.

ذلك بعد انضمامهم إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ويدعم البرنامج أغلب مهن سوق العمل، وذلك سعيًا من الصندوق لتحفيز المنشآت على التوطين، ورفع نسبة مشاركة السعوديين في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل .

وأوضح الصندوق أن فترة الدعم لراتب الموظف تمتد إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى من الدعم، و 20% للسنة الثانية، و 10 % للسنة الثالثة، كما تضاف نسبة إضافية للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن الصغيرة والقرى، وفي حال كان حجم المنشأة 50 عامل فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، يوجه 70% من الدعم للتوظيف و 30% لدعم التدريب، كما أن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال، ويتركز الدعم في البرنامج على أربعة جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات العاطلين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

وعن خطوات التسجيل والاستفادة من البرنامج حدد “هدف” أنها تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل “طاقاتwww.taqat.sa”، وتفعيل حساب “برامج دعم التوظيف” من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل “برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات” ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.

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