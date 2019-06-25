«جراحي الأطفال العالمي» يمنح استشاريًّا سعوديًّا جائزة عالمية

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أقر مجلس جراحي الأطفال العالمي في جلسته الداخلية بجامعة مونستر في ألمانيا، منح استشاري جراحة الأطفال وحديثي الولادة السعودي الدكتور فايز ياسين العليط جائزة القمة في جراحة حديثي الولادة والأطفال.

ومن المقرر أن تمنح الجائزة للعليط خلال اجتماع القمة العشرين لجراحة الأطفال، الذي سيعقد في جامعة مونستر بألمانيا نوفمبر المقبل.

وتأتي الجائزة تقديرا لإنجازاته المتميزة في مجال جراحة الأطفال والرضع حديثي الولادة، وهي المرة الأولى التي تخرج فيها الجائزة التقديرية من أوروبا إلى جراح عربي وسعودي.

ويدل ذلك بشكل واضح على المستوى الطبي والعلمي المتقدم الذي تتمتع به المملكة على المستوى العالمي.

ودُوِّن اختراع طبي سعودي باسم الدكتور ياسين العليط باسم (عملية العيط) لتوسيع مخرج المعدة عند الأطفال المعروفة عالمياً.