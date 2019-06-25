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العثور على كائن بحري غريب على الشاطئ

العثور على كائن بحري غريب على الشاطئ
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تواصل – وكالات:

فوجئ عدد من سكان منطقة فكتوريا، في الجنوب الأسترالي، بكائن بحري عجيب، بعدما لفظته المياه، وبدا ممداً على الرمال، بمواصفات لم يجرِ رصدها من ذي قبل.

وبحسب موقع “nzherald”، فإن هذا الكائن هو نوع من أسماك القرش، لكنه يمتاز بشكله الغريب، فهو ليس ضخم الحجم، لكنه طويل ولديه ذيل، ومن المعروف أنه لا يؤذي البشر.

ويظل هذا القرش على مقربة من الشاطئ لأنه يعتمد في غذائه على بعض الأسماك الصغيرة، ولذلك، فهو يستطيع أن يعيش في أحواض صغيرة لفترات زمنية مهمة.

وجرى تداول صور القرش على نطاق واسع في المنصات الاجتماعية، وأبدى عدد من المعلقين ذهولهم إزاء الحيوان البحري الذي لم يعتادوا على رؤيته.

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