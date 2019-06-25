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طريقتا استحمام للتخلص من آلام والتهابات الجسم

طريقتا استحمام للتخلص من آلام والتهابات الجسم
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تواصل – وكالات:

تبين أن خلط بعض الأعشاب في ماء الحمام، يساعد في التخفيف من الألم والالتهابات بشكل ناجع.

فيما يلي نوعين من الحمامات التي تساعدك على التخلص من الالتهابات وآلام العضلات، حسب صحيفة “تايمز أوف إنديا”

1- الطريقة الأولى

المكونات

30 مل من الأعشاب المجففة مثل اللافندر والنعناع والمريمية وإكليل الجبل والزعتر.
1 لتر ماء

ضع الماء والأعشاب المجففة في وعاء، واغلي الخليط. غطي الخليط واتركه على النار لمدة 20 دقيقة على الأقل. قم بتصفية السائل، ومن ثم ضعه في ماء حوض الاستحمام واستمتع بحمام مميز.

2- الطريق الثانية

المكونات

1 لتر ماء
10 مل من زيت اللافندر الأساسي أو بتلات الخزامى
10 مل من ماء الزهر
10 مل من زيت الليمون الأساسي

قم بغلي الماء وأضف كل المكونات إليه، ثم ضع غطاء على الوعاء واتركه على النار لمدة 20 دقيقة على الأقل. بعد الغليان، قم بتصفية السائل بمصفاة الشاي، ثم أضف السائل إلى ماء حوض الاستحمام الدافئ.

نصائح

– تحقق من درجة حرارة الماء قبل الدخول إلى حوض الاستحمام.
– انقع نفسك في الحمام لمدة 20 دقيقة على الأقل لجني الفوائد المرجوة منه.

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