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تفاصيل انتشال جثمان مواطن سعودي غريق بـ«ماليزيا».. وإنقاذ ابنيه

تفاصيل انتشال جثمان مواطن سعودي غريق بـ«ماليزيا».. وإنقاذ ابنيه
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تواصل – فريق التحرير

توفي مواطن سعودي غرقاً في أحد شواطئ مدينة لانكاوي بماليزيا أول أمس الأحد، وكان المواطن “حسين” البالغ من العمر 51 عاماً يسبح مع ولديه، 13 عاماً و 21 عاماً، في شاطئ “بانتاي تينغا” القريب من مكان إقامتهم ليتفاجأوا بأمواج عالية جرفتهم إلى الداخل .

وعثر الدفاع المدني على جثمانه، وسلّمه للجهات الأمنية الماليزية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقالت صحيفة “نيو سترايتس تايمز” الماليزية، إن الدفاع المدني تمكّن من إنقاذ ولديه، لكنه لم يتمكن من العثور على والدهما، إلا بعد بحث استمر ثلاث ساعات.

وأشارت الصحيفة إلى أن المواطن وولديه قاموا بالسباحة خارج منطقة السباحة الآمنة المحددة، متجاهلين تحذيراً بعدم السباحة على الشاطئ؛ بسبب الأمواج العاتية والتيارات القوية.

وكشفت الصحيفة أن جثمان المواطن عُثر عليه من قِبل الدفاع المدني على بعد 30 كم من المكان الذي غرق فيه.

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