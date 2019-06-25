تطورات جديدة بقضية مفقود الطائف «توفيق».. وتغيير مكان البحث عن جثته

تواصل – الطائف:

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف من إلقاء القبض على شخص يشتبه في تورطه بمقـتل المفقود “توفيق العتيبي” بحسب مصادر، واختفى المفقود الذي عُثر على مركبته وحولها آثار دماء وسحب وعراك منذ الخميس الماضي بعد خروجه من منزله.

وأفاد المشتبه به أثناء التحقيق معه، بأن جثة المفقود “توفيق” موجودة في محافظة مهد الذهب التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وتوجهت فرقة من البحث الجنائي وشرطة الطائف إلى مهد الذهب، بناء على ما توفر لديها من معلومات أدلى بها المشتبه به، الذي كان مرافقاً لهم بحسب المصادر، والتي أشارت إلى استمرار عمليات البحث عن الجثة التي لم يتم العثور عليها حتى الآن.

وكانت الجهات المعنية قد عثرت على مركبة المفقود “توفيق” الذي يبلغ من العمر 19 عاماً، خلف مبنى حكومي شمال الطائف وحولها آثار دماء وسحب وعراك.