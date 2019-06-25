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الأربعاء المقبل.. أمير الشرقية يدشن 58 مشروعاً تنموياً وخدمياً في حفر الباطن

الأربعاء المقبل.. أمير الشرقية يدشن 58 مشروعاً تنموياً وخدمياً في حفر الباطن
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تواصل – موسى الفرحان:

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ـ حفظهما الله ـ بعد غدٍ الأربعاء، 58 مشروعاً تنموياً وخدمياً لعددٍ من الجهات والهيئات الحكومية في محافظة حفر الباطن، بقيمةٍ تقارب 4 مليارات ريال, منها مشروع “منفذ الرقعي الجديد” الرابط بين المملكة ودولة الكويت، الذي تبلغ قيمته الإجمالية حوالي 1.6مليار ريال، يتضمن تطويراً شاملاً لأعمال المنفذ، وزيادةً في عدد كبائن إنهاء إجراءات السفر، كما يُعد المنفذ نقلةً نوعيةً ستسهم في مواكبة حركة السفر المتزايدة بين البلدين، ويشمل المشروع المباني الإدارية للأجهزة الحكومية المختلفة العاملة في المنفذ، وفي مستشفى حفر الباطن المركزي سيدشن سمو أمير المنطقة الشرقية وحدة قسطرة وجراحة القلب بتكلفة إجمالية تتجاوز 13مليون ريال، مزود بأحدث أجهزة القسطرة والعلاج على مستوى المملكة، وكذلك نظام “عنايتي” الإلكتروني الذي يسهل الربط الإلكتروني بين اللجنة الطبية بالمحافظة والمرضى، ويسهم بشكلٍ فعال في إصدار قرارات العلاج وتجديدها وإصدار أوامر الإركاب وغيرها من الخدمات المقدمة للمرضى، وتقدر تكلفة النظام بحوالي 153ألف ريال، إضافة إلى مركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية بقيمة تتجاوز 2.5مليون ريال، الذي يسهم في التقليل من إرسال العينات لخارج المحافظة، وإرسال التقارير الشرعية للإدارات المختلفة، ومشروع الإسكان بمستشفى حفر الباطن المركزي، والذي سيخدم 720نزيلاً، بقيمة تتجاوز 63مليون ريال.

وسيدشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز عدداً من مشروعات أمانة حفر الباطن، التي تتجاوز قيمتها 1.156مليار ريال، تشمل مشروعات الطرق والمباني ودرء مخاطر السيول، ومشروعات الحدائق وزيادة الرقعة الخضراء في المحافظة، ومشروعات جامعة حفر الباطن التي تشمل مشروع الموقع العام لكليات البنات، ومشروع التحول الرقمي لجامعة حفر الباطن، كما سيقوم سموه بوضع حجر الأساس لعددٍ من مشروعات جامعة حفر الباطن هي: مشروع مبنى الفصول الدراسية للطلاب والطالبات، مبنى كلية العلوم التطبيقية، مشروع تطوير البنية التحتية للحرم الجامعي، الاستاد الرياضي والمرافق الرياضية بالحرم الجامعي للجامعة، وتقدر تكلفة هذه المشروعات بحوالي 138مليون ريال.

من جهة أخرى، سيدشن أمير المنطقة الشرقية، المرحلة الثالثة من مشروع شبكات الصرف الصحي بالمحافظة، بتكلفة تتجاوز 35مليون ريال، ومشروعات الطاقة الكهربائية التي تتضمن إيصال التيار الكهربائي إلى 4300 وحدة، بتكلفة تقدر بحوالي 3مليون ريال، ومشروع تعزيز الشبكة الكهربائية في حفر الباطن بتكلفة إجمالية 4.7مليون ريال، ومشروع تطوير في محطة القيصومة المركزية تقدر تكلفته بحوالي 456 مليون ريال.

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