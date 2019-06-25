بالفيديو.. لحظة تدمير طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة

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https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/447463/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A3%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9

عرض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مقطع فيديو يظهر لحظة استهداف وإسقاط طائرة مسيرة إيرانية الصنع كانت الميليشيات الحوثية أطلقتها باتجاه المملكة.

وأوضح متحدث التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الاثنين أن الطائرة من نوع “شاهد 129″، وتم اعتراضها وتدميرها من قبل قوات التحالف الجوية بالداخل اليمني قبل وصولها المجال الجوي السعودي، مشيراً إلى أن هذا يثبت تهريب قدرات نوعية للميليشيات الحوثية الانقلابية.

كما عرض التحالف مقطعاً آخر لرصد طائرة مسيرة أخرى من نوع “أبابيل قاصف” تم تهريبها من قبل النظام الإيراني إلى الحوثيين، مبيناً أنه تم اعتراضها وتدميرها فوق محافظة عمران.

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