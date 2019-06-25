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قد يتوقف تنفسك أثناء النوم.. هل الشخير أمر طبيعي؟

قد يتوقف تنفسك أثناء النوم.. هل الشخير أمر طبيعي؟
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تواصل – وكالات:

قد يعتقد الأشخاص الذين يعانون من الشخير أن الأفراد الذين ينامون معهم في الغرفة ذاتها، هم الأكثر تضرراً من صوت الشخير. ولكن، الشخير قد يعكس حالة صحية خطيرة؛ إذ رُبط ببعض المخاطر الصحية مثل أمراض القلب.

ما سبب الشخير؟

أسباب هذه الحالة ترتبط بعرقلة الشعب الهوائية. وقد تحدث عندما تنام على ظهرك، لكن هناك أسباب أصعب مثل تضخم لهاة الحلق، ولسان كبير، وزيادة في الوزن.

اكتشاف أعراض الشخير

وأظهرت الدراسات وجود علاقة قوية بين توقف التنفس أثناء النوم، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة الكوليسترول، والنوبات القلبية، وغيرها من أمراض القلب، والأوعية الدموية.

متى تأخذ الشخير على محمل الجد؟

التوقف عن التنفس بشكل دوري لعدة ثوان في كل مرة خلال النوم المنتظم.

النعاس الشديد أثناء النهار.
الشعور بالإرهاق عند الاستيقاظ.
صعوبة السيطرة على ارتفاع ضغط الدم، حتى بمساعدة الأدوية.

كيفية علاج الشخير

يمكن تشخيصه وعلاجه بسهولة، بتغييرات في نمط الحياة، كفقدان الوزن أو عدم النوم على الظهر. وإذا لم تنجح هذه الأساليب، يمكن علاجه باستخدام جهاز ضغط الهواء الإيجابي المستمر.

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