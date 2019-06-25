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أمريكا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أمريكا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها
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تواصل – واس:
أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأوضح بيان صادر عن الخارجية الأمريكية باسم وزير الخارجية مايك بومبيو، أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران شنوا هجوماً بطائرة بدون طيار على مطار أبها الدولي للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، وأن التقارير الأولية تشير إلى مقتل شخص وإصابة (21) آخرين، مشدداً بأن هذه الهجمات المدعومة من إيران غير مقبولة، وهي أكثر استنكاراً لأنها تستهدف المدنيين الأبرياء.

ودعا البيان، الحوثيين المدعومين من إيران إلى إنهاء هذه الهجمات المتهورة والاستفزازية نيابةً عن النظام الإيراني، قائلاً: “يجب على الحوثيين الانخراط بشكل بناء في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع والالتزام بالالتزامات التي تعهدوا بها في السويد”.

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