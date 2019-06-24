مقترح لإنشاء «منصة إلكترونية» لمعاونة الشباب على الزواج.. هذه أهدافها

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تقدم عالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري باقتراح لإنشاء منصة إلكترونية لمعاونة الشباب على الزواج كونه من الضرورات الخمس وضمانة للأمن الأسري.

وأوضح الدكتور الخضيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن مقترح إنشاء (منصة إلكترونية) يستهدف معاونة الشباب على الزواج بحيث تشرف عليها الدولة، ويُستقطب لها المتطوعون والمتطوعات من القضاة والأئمة ومشرفات لجان التنمية والجمعيات.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك يأتي لمساعدة الشباب والفتيات للإقدام على الزواج، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الأسري بطريقة تحفظ خصوصيتهم.