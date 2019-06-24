الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

ترشيحاتنا

توجيه عاجل من النائب العام بشأن إطلاق النار في المناسبات

توجيه عاجل من النائب العام بشأن إطلاق النار في المناسبات

تطورات الحالة الصحية لمصابي الهجوم الإرهابي على «مطار أبها»

تطورات الحالة الصحية لمصابي الهجوم الإرهابي على «مطار أبها»

هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟.. «الجوازات» توضح

هل يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة؟.. «الجوازات» توضح

مزاد علني لممتلكات رجل أعمال شهير بمكة.. مديونيته 350 مليون ريال

مزاد علني لممتلكات رجل أعمال شهير بمكة.. مديونيته 350 مليون ريال

مقترح لإنشاء «منصة إلكترونية» لمعاونة الشباب على الزواج.. هذه أهدافها

مقترح لإنشاء «منصة إلكترونية» لمعاونة الشباب على الزواج.. هذه أهدافها
0

تواصل – فريق التحرير:

تقدم عالم الأبحاث في تخصص المسرطنات الدكتور فهد الخضيري باقتراح لإنشاء منصة إلكترونية لمعاونة الشباب على الزواج كونه من الضرورات الخمس وضمانة للأمن الأسري.

وأوضح الدكتور الخضيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن مقترح إنشاء (منصة إلكترونية) يستهدف معاونة الشباب على الزواج بحيث تشرف عليها الدولة، ويُستقطب لها المتطوعون والمتطوعات من القضاة والأئمة ومشرفات لجان التنمية والجمعيات.

وأشار إلى أن الهدف من ذلك يأتي لمساعدة الشباب والفتيات للإقدام على الزواج، بالإضافة إلى تقديم الإرشاد الأسري بطريقة تحفظ خصوصيتهم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«ساما» تُطلق منصة «إيصال».. إنهاء مخاطر التحصيل النقدي لفواتير الأعمال

«ساما» تُطلق منصة «إيصال».. إنهاء مخاطر التحصيل النقدي لفواتير الأعمال

خدمات ومزايا متعددة.. بنك التنمية يطلق منصة إلكترونية للأسر المنتجة قريباً

خدمات ومزايا متعددة.. بنك التنمية يطلق منصة إلكترونية للأسر المنتجة قريباً

«الخضيري» يوضح شروط الترائي وكيفيته

«الخضيري» يوضح شروط الترائي وكيفيته

فوائد قشور الليمون والزنجبيل لمن يرغب في الإقلاع عن التدخين

فوائد قشور الليمون والزنجبيل لمن يرغب في الإقلاع عن التدخين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ثلاثة أشياء..!
مقالات

ثلاثة أشياء..!

المزيد
هواوي على شفير الهاوية
مقالات

هواوي على شفير الهاوية

المزيد
رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء
مقالات

رحى النقد وسندان التقويم في تربية الأبناء

المزيد
كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟
تدوينات حرة

كيف تدير وقتك في الإجازة الصيفية؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>