ضبط مقيم تورط بسرقة 10 منازل في القصيم

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة القصيم من ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية متهم بارتكاب جرائم سرقة مبالغ مالية من داخل عشرة منازل في جنح الليل.

وفي التفاصيل، صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحرِّي والاستدلال عن المتورطين فيها، أسفرت ـ بفضل الله ـ عن ضبط مقيم من الجنسية الباكستانية، وذلك بعد توافر الدلائل على تورّطه بامتهان جرائم السرقة من المحال التجارية في أوقاتٍ متأخرة من الليل.

وأضاف أن الجاني أقر بارتكاب عشر جرائم سرقة، تمكَّن خلالها من الاستيلاء على مبالغ مالية يصل إجماليها إلى خمسة وعشرين ألفاً وستمائة وخمسين ريالاً، إضافةً إلى أجهزة هاتف جوَّال ومجموعة من بطاقات الاتصال، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وتابع المتحدث أن شرطة منطقة القصيم؛ إذ تعلن ذلك لتؤكِّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل مَن يخالفها.