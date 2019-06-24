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أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف «خامنئي»

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف «خامنئي»
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تواصل – وكالات:

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، عقوبات مشددة على إيران تستهدف مرشد النظام علي خامنئي خاصة.

وجاءت العقوبات بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز قبل أيام.

وقال ترامب لدى توقيعه الأمر التنفيذي إن العقوبات المشددة تستهدف مرشد النظام الإيراني علي خامنئي، وإن بلاده تريد وقف رعاية إيران للإرهاب.

وأوضح ترامب أن الحزمة الجديدة من العقوبات كانت ستفرض على إيران بغض النظر عن إسقاط الطائرة الأمريكية.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي، لكنه في الوقت ذاته قال إن بلاده لا تسعى للحرب.

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