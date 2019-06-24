تطورات الحالة الصحية لمصابي الهجوم الإرهابي على «مطار أبها»

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أكدت صحة عسير أنه فور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي يوم الأحد ٢٠/ ١٠/ ١٤٤٠هـ؛ تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة سلفاً لمثل هذه الحالات.

وأضافت أنه تم تجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها؛ لاستقبال أي حالات، وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

وأشارت صحة عسير إلى أن الهجوم الإرهابي أسفر عن استشهاد مقيم من الجنسية السورية – رحمه الله – وإصابة 21 من المدنيين ومن جنسيات مختلفة، 13 من الجنسية السعودية، و4 من الجنسية الهندية، و2 من الجنسية المصرية، و2 من الجنسية البنغلاديشية، ومن بين المصابين 3 نساء، وكذلك طفلان، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج جراء الإصابات، غادر منهم 3 المستشفى، ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج، من بينها 13 حالة إصاباتها طفيفة، و3 حالات متوسطة وحالتان حرجتان.

هذا وتعكف صحة المنطقة على تقديم العناية الطبية اللازمة لجميع الحالات عبر كوادر طبية مؤهلة من مختلف التخصصات، ويتم تقديم جميع الخدمات والعناية الطبية للمصابين، مع تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم للحالات التي تحتاج لذلك.